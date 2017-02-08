Yeni Nokia 8 çarpıcı teknolojisini ortaya koydu.

Nokia bu ay sonunda akıllı telefon dünyasına zevkle açıklamasını yayımladı. İlk olarak Nokia 6 modelini piyasaya süren Nokia 1.3 Milyon adet Nokia 6 satışını sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirerek rekor kırmıştı. Şimdi ise ikinci cihazları için Nokia 8 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlıyorlar.

Nokia 8 akıllı telefonu çift sim kartları olarak geliştirdi. 5.7 inç ekranı 1140x2560 piksel görüntü kalitesine sahip olacak. Snapdragon 835 işlemci ile geleceği iddaa ediliyor. Nokia 8 bu yüzden oldukça hızlı bir şekilde tüm işlemlerini gerçekleştirecebilecek. 64/128GB depolama alanı seçeneklerinin yanında 4-6 GB seçenekleriyle iki farklı telefon piyasaya sürüleceği iddaa ediliyor. Nokia 8 akıllı telefonun 24 megapiksel arka kameraya sahip olacak 1080p 30fps kalitesinde çekimler iddaa ediliyor.