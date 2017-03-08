Nokia, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde 3310 ile birlikte yeni modellerini tanıtmıştı.

Nokia, kısa süre önce tamamlanan MWC 2017'de HMD Global altında akıllı telefon pazarına yeniden giriş yaptı. Mobil Dünya Kongresi'nde birkaç yeni modelini tanıtan Nokia şimdide de Nokia 8'i tanıtmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte daha önce ortaya çıkan raporlar Nokia markalı amiral gemisi telefonunun 2017'de tanıtılacağını söylemesine rağmen HMD bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Finlandiyalı şirketin bu sene elde edebilecek en güçlü yonga setlerinden biri olan Snapdragon 835'e erişimi olmadığı için tanıtmaması gayet mantıklı geliyor.

HMD'nin Nokia işbirlikçisi telefonu amiral gemisinin piyasaya sürülmesini çok uzun süre ertelemeyeceği yönünde haberler ortaya çıktı. Nokia'nın amiral gemisi tam metal bir gövdeye sahip olup Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemciyle donatılmış olacak olup iki farklı versiyonu sunulacak. Bunlarında muhtemelen büyük ve küçük olarak çıkması bekleniyor.

RAM miktarında da değişikler olması da beklentiler arasında olup birinde 4 GB ve 6GB olması bekleniyor. 23 megapiksellik arka kameraya sahip olan telefon çift mercekli bir kurulumla birlikte gelip gelmeyeceği de belli değil.

PureView ve Zeiss teknolojisini destekleyecek bir çift kameraya sahip olması beklenen telefonun Çin'de yaklaşık olarak 580 dolar civarında satılması da muhtemel. Büyük modelin ise 650 dolarlık etikete sahip olması beklenilenler arasında .Nokia'nın daha iyi bir telefonu için yılın sonunu beklemek zorundayız.

Peki siz yeni telefon için ne düşünüyorsunuz?