Nokia 7 ve Nokia 8, amiral gemisi yerine orta menzilli olarak görünüyor. Peki yeni Nokia, modelleri nasıl olacak?

Keskin ekranlar ve metal gövdelerle sızdırılmış olan Nokia 7 ve Nokia 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialara göre Nokia'nın markaya sahip olan HMD Global'in çalışmalarında iki yeni amiral gemisine sahip olduğunu ve şimdi yaklaşmakta olan iki telefonu açıklandı.

Nokia 7 ve Nokia 8'in orta menzilli oldukları öne sürüldü. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın piyasaya çıkmasıyla akıllı telefon işine son derece iyi bir şekilde geri döndü. Finlandiya firmasının bir sonraki cihazlarının Nokia 7 ve Nokia 8 olarak adlandırılması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre gelişmiş ekranlar ve daha hızlı işlemciler getiriyorlar.

Nokia'nın en yeni Android cihazları kesinlikle hoş ama bütçeye duyarlı tüketicileri düşünerek tasarladı. Diğer özellikler hızlı şarj teknolojisi, parmak izi dahil söylenen tarayıcıları ve gelişmiş kameraları işaret ediyor.

Her iki cihazın da yeni Snapdragon 660 işlemci sunması bekleniyor. Bu haftanın başında sızdırılan testler çipin sekiz işlemci çekirdeği, Adreno 512 grafikleri ve çift kanallı LPDDR4 RAM ve süper hızlı UFS depolama alanına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu yonga seti aynı zamanda Kategori 10 LTE'yi ve 24 megapixel kamera sensörlerini de destekliyor.

Peki sizce Nokia, yeni modellerinde başarılı olabilecek mi?