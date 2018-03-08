İlk kez Çin'de satışa sunulan Nokia'nın orta düzey telefonu Nokia 7 Plus beş dakika içinde tükendi...

Geçtiğimiz ay Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi 2018'de HMD Global birkaç yeni telefonla beraber Nokia 7 Plus'ı piyasaya sürdü.

Nokia 7 Plus, online satıcı JD.com aracılığı ile ilk kez Çin'de satışa sunuldu. Telefon 4 GB RAM + 64 GB depolama modeli 2,299 Yuan (364 dolar) iken 6 GB RAM + 64 GB RAM depolama modeli 2,499 Yuan (395 dolar)olarak fiyatlandırıldı.

Şirketin iddiasına göre, telefonun mevcut bütün birimleri sadece beş dakika içinde satıldı. Fakat bu ilk satışta kaç adet telefonun satıldığı bilinmiyor. Bu fırsatı kaçıranlar üzülmesin şirket 10 Mart'ta yeniden Nokia 7 Plus satışına kaldığı yerden devam edecek.

Nokia 7 Plus Çin baskısı, Dünya Mobil Kongresi 2018'de açıklanan küresel modele kıyasla birkaç değişiklikle geliyor. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6 inç IPS Full HD+ ekrana sahip. Ekran, 500-nit parlaklık derecesi ve Corning Gorilla Glass 3 koruması ile birlikte geliyor.

Cihaz, 4GB / 6GB RAM ve 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 660 işlemci tarafından desteklenmektedir. Her iki model de, depolama kapasitesini 256GB'a kadar daha da genişletmesini sağlayan microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.