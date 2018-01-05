Nokia 7 dünya çapında satışa sunulacak. İşte detaylar...

HMD Global, Nokia 7'yi Ekim ayında Çin'e özgü olarak tanıttı ancak akıllı telefonun kıs süre içinde bu ülkenin dışına çıkacağı söyleniyor. Gayri resmi olan akıllı telefon bazı Avrupa perakendecileri tarafından satın alınabiliyor fakat, birkaç şanslı ülke bunu resmi kanallardan alıyor.

HMD bu ayın sonunda Hindistan'da Nokia 7'yi başlatmayı planlıyor. Akıllı telefon henüz açıklanmamış bir fiyatla Amazon Hindistan sayfasından satışa sunulacak.

Bütün hepsi bu kadarla sınırlı değil. Nokia 7'nin önümüzdeki günlerde Avrupa'ya ulaşması bekleniyor. Diğer bölgelere de Şubat ayına kadar ulaşması bekleniyor ancak, akıllı telefonun Amerika'da satışa sunulacağına dair bilgi yer almıyor. Romanya'daki kullanıcılar Nokia 7'ye 325 Euro karşılığında satın alabilecekler ama telefon 17 Ocak'a kadar satılmayacak.

Siz Nokia 7'i nasıl buluyorsunuz?