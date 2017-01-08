Nokia 6 ile piyasaya giriş yapan HMD Global, telefonun tasarımında yaptığı özel işçilik ile dikkat çekti.

Nokia 6 olarak tanıtılan yeni model, piyasada oldukça ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde resmi bir şekilde yapılan tanıtımların ardından gündemin en çok konuşulan modelleri arasında Nokia 6 olurken, telefonun özelikle alüminyum malzemesinden yapılan gövdesi, özel işçiliğin en önemli gösterdi. Yapılan açıklamalara göre gövde malzemesi sonrasında her telefon en az beş kez parlatılıyor.

Nokia 6 Teknik Detayları

Nokia 6 için yapılan resmi açıklamalara göre telefonda kullanılan donanımlar ve teknik özellikler şöyle;

5.5 inç 2.5-D Gorilla Glass ile korunan HD çözünürlüğe sahip ekran

Güneş ışığında okunabilirliği arttıracak özel polarize tabaka

X6 LTE modemli son nesil Qualcomm Snapdragon ™ 430 yonga seti

Android 7.0 Nougat

4 GB RAM

64GB depolama alanı

16MP otomatik odak arka kamera

8MP ön kamera

Nokia 6 ile ilgili yapılan tanıtımlarda ürünün kaliteli, dayanıklı ve eğlence konusunda ideal olması adına çalışmaların yapıldığı belirtilirken, bugüne kadar geçen süre içerisinde telefonun bu konuda iyi bir sınav verdiği söylenebilir.

Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan birinci sınıf bir ürün sunma amacı taşıyan HMD Global, bu bakımdan Nokia 6 ile ilgili önemli Pazar stratejilerini de yürütürken, şimdi tüm gözler ürünün ne kadar satacağına çevrilmiş durumda.

Nokia 6 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Nokia 6 2017 yılının başında Çin'de satışa çıkacak. Rekabetçi fiyatı ile Nokia 6 240 Dolar gibi bir etiket fiyatına sahip olacak.