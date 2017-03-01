Nokia 6, beklemeye değer miydi?

Android işletim sistemine sahip Nokia'nın akıllı telefonlarına ilgi büyük. Bununla birlikte Nokia 6 tanıtıldı..

01 Mart 2017 17:48 Mobil

Nokia 6, geçen yıl Çin'de ilk kez piyasaya çıktı ve şimdi dünyanın geri kalanına geliyor. Öyleyse, beklemeye değer miydi?
Nokia'nın yeni telefonunun global olarak satışa çıkacağı belirtilmişti. Bununla birlikte ortaya çıkan sızıntılar doğru çıktı.

5.5 inç boyutlu telefon 1080p Full HD ekrana sahip bunun yanısıra Snapdragon 430 işlemcisinden alan telefonda bu işlemcinin yanı sıra Adreno 505, 3 GB ve 4 GB RAM, 32 GB yada 64 GB dahili depolama bulunuyor. 8 MP ön tarafa bakan ve 16 MP arka kamera bulunuyor. Android Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 3000 mAh'lik batarya bulunduruyor.

Genel olarak olsa da, Nokia 6 hala çok orta sınıf bir Android telefonu olduğundan, Samsung Galaxy veya Apple iPhone özelliklerini beklemeyin. Neyse ki, Galaxy veya iPhone fiyatlarını da beklememelisiniz.

Peki siz Nokia 6'yı nasıl buldunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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