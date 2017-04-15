Şimdilik Çin topraklarında satılan Nokia 6 hızlı bir şekilde Android güncellemesini almasıyla adından konuşturacak.

HMD Global, dünyaya Nokia 6'ya bir bakış açısı sunmanın en üst sıralarında yer aldı . O zamandan beri firma Nokia 5 ve Nokia 3'le birlikte diğer Android ürünlerini de piyasaya sürdü . Oldukça iyi kurulmuş bir şirketin Android telefonlarını bulması oldukça kolay gözükse de, şirketlerin çoğunluğu için Android cihazlarını ne kadar iyi güncel tutabilecekleri daha zor görünüyor.

Bu eksiklik son yıllarda cep telefonlarını Android ve Google'ın güvenlik güncelleştirmesinin en son sürümü ile güncellemeye çalışan firmalarla daha belirgin hale geldi. Görünüşe göre HMD Global bu konudan ödün vermiyor. Android 7.1.1 Nougat'ın Nokia 6 için kullanıma sunulduğu bildirildi. Güncelleme yapısı 00CN_3_170 ve 369MB boyuttadır. Nokia 6 şu anda sadece Çin'de satışa sunuluyor ancak yaza doğru bütün ülkelerde yerini alacak.

HMD Global'in daha önce şirketin ilk Nokia markalı akıllı telefonu olan MWC'de vaat ettiği üzere, Nokia 6'nın bir kablosuz üzerinden (OTA) güncelleme yoluyla Android 7.1.1 Nougat alacağı bildirildi. Buna ek olarak, Nokia 6'ya bir sürü yeni özellik geldiğini de açıklandı.

Android Soul'a göre, Android 7.1.1 Nougat güncellemesi sadece şu an Çin'de bulunan Nokia 6'ya sunulmaya başlandı. Güncelleme 369 MB boyutunda ve bir yapı adı '00CN_3_170' taşıyor. En yeni Android 7.1.1 Nougat sürümüyle, Nokia 6'da ana ekranda kısayol desteği, yeni ve güncel emojiler gibi özellikler destekleniyor. Ayrıca Nokia, hisse senedi Android deneyimini korurken kullanıcı arayüzünde bazı özel değişiklikler yaptı.

Nokia 6'nın özel özellikleri arasında güç tasarrufu modu, arka plan yönetimi ve 4G ve 3G şebekelerde ikili SIM-çift bekleme desteği bulunuyor. Ayrıca, güncelleme yeni Nokia USB sürücüleri ekler ve diğer önceden yüklenmiş uygulamalar da beraberinde güncellenecek. Şirket verdiği sözü tutuyor ve hızlı düzenli güncellemeler sunmayı başarıyor.