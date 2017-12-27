Nokia 5 için geniş kapsamlı Android Oreo güncellemesi yayınlandı...

HMD ile güçlerini bir araya getiren Nokşa, 2017 yılına bomba gibi bir giriş yapmıştı. Üst ve orta seviye telefonlarına rakiplerine göre daha hızlı android Oreo güncellemesini ulaştırmak için çalışan Nokia, bu süre zarfında Nokia 5 için Oreo testlerine başlamıştı.

Nokia bugün de Nokia 5 için geniş alanlı Android Oreo Beta güncellemesini indirime sundu. Neredeyse 1.7 GB büyüklüğündeki bu güncellleme ile Android Oreo sürüm 5.160'a güncelleniyor.

Güncelleme ile gelen yenilikler arasında; resim içinde resim (PiP), yeni bildirim merkezi, telefonu daha hızlı başlatma, Aralık ayı Google güvenlik güncellemeleri, otomatik şifre doldurma özelliği ve Google Play Protect özelliği yer alıyor.

Eğer Nokia 5'in Beta testlerine katıldıysanız; Ayarlar> Diğer > Yazılım Güncelleme bölümünden son güncellemeyi Wi-Fi üzerinden indirebilirsiniz.