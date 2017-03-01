Nokia 3, pazar günü MWC 2017'de Nokia 530 ve Nokia 3310'un yanında piyasaya çıktı. Düşük-orta menzilli köklerine sadık kalarak Nokia, yeni telefonlarını tanıttı.

Nokia 3, Android 7.0 Nougat'ı piyasaya sürülen HMD Global'in bütçeye uygun Nokia marka akıllı telefonu. Şirket ayrıca tüm Android akıllı telefonları için düzenli güncellemeler vaat ediyor. İyi bir görünüm sunmak için bir alüminyum çerçeve ve gorilla camı bulundurmaktadır. Cihaz aynı zamanda kapasitif butonlarda bulundurmaktadır. Gümüş Beyaz, Mat Siyah, Mavi ve Bakır Beyaz renk varyantları ile sunulacaktır.

Nokia 3, 5 inç HD (720x1280 piksel) IPS ekrana sahip ve 1.3GB ve 2.4GB hızında çalışan, dört çekirdekli bir MediaTek MT6737 işlemcisi ile güç sağlıyor. MicroSD kartı ile genişletilebilen (128GB'a kadar) 16GB dahili depolama bulunduruyor. Optikte hem ön hem de arkada 8 megapiksel bir kamera var. Her iki kamera da otofokus ile geliyor.

Nokia 3, 2650mAh'lik bataryaya sahip. Cihaz 143.4x71.4x8.4 mm ölçer. Cihaz 4G LTE'yi ve LTE Cat'ı ​​destekliyor. 150Mbps'ye kadar indirme hızı ve 50Mbps'ye kadar yükleme hızı ile geliyor. Ayrıca, Nokia markalı cihaz, Google Fotoğraflar'da Asistan ve sınırsız bulut saklama biçiminde Google'dan biraz destek alıyor.

Peki siz Nokia 3'ü nasıl buldunuz?