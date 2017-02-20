Nokia 3310'un yeniden başlatılıyor olması herkesi heyecanlandırdı. Bununla birlikte yeni Nokia modelinin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Telefon tarihinin efsanelerinden biri olan milyonlar satan Nokia 3310'un yeniden üretilmesi eminim sizi de heyecalandırmıştır. Elbette yeni hali nasıl olacak bu da merak konusu olmuştu. Eskisi gibi mi olacak yoksa yeni bir görüntüye sahip olacak hep kafamızda soru işareti oldu.

Dokunmatik ekrana sahip olup olmayacağı da aynı şekilde kafamızdaki soru işaretlerinden biriydi. Elbette yakın zamanda tanıtıldığında bunların hepsi soru işareti olmaktan kalkacak ama şimdi sızdırılmış olan görüntüler hakkında fikir sahibi olmakla yetineceğiz. Bununla birlikte yeni hali olduğu düşünülen görüntü gündemi uzun bir süre meşgul edecek gibi görünüyor.







Gerçek görüntü olduğunu söylememiz mümkün değil ama internette yer alan ilk gerçekçi konsept olduğunu söylememiz mümkün. Reddit üzerinden yayınlanan görüntüde yeni Nokia 3310'un Android arayüzüne sahip olduğunu görüyoruz. Tasarımsal çizgilerini taşıyan telefonun ince olmadığını düşünüyorum.

Kalın telefon daha mı sağlam olur tam olarak böyle söylemek istemiyorum ama çok ince bir tasarım göreceğimizi düşünmüyorum ama sağlamlık konusunda Nokia adından konuşturacaktır. Çünkü Nokia 3310'un en belirgin özelliği metrelerce yüksekten düşmesine rağmen hala çalışabiliyor olmasıydı.



Peki sizce Nokia 3310'un yeni hali paylaşılan görüntü gibi mi olacak?