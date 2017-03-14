Mobil Dünya Kongresi'nde gün yüzüne çıkan efsanevi telefon Nokia 3310'u tekrar kullanmak isteyenlere kötü haber..

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2017'de tanıtılan Nokia'nın efsanevi modeli 3310'un yenilenmiş sürümü hakkında ortaya çıkan bir detay ne yazık ki sevenleri üzecek. Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2017 yılında tanıtılan Nokia'nın efsanevi 3310'un yenilenmiş sürümünün geçtiğimiz hafta yazdığımız haber ile birlikte bazı bölgelerde çalışmadığını belirtmiştik.

Yenilenmiş 3310 yalnızca 2G şebekelerini destekliyor!

Nokia'nın efsanevi telefonu tekrar duyurmasının en büyük sebebi bildiğiniz üzere kendi ismini tekrar dünyaya duyurması. Bunun yanında tanıttığı modeller ile birlikte Nokia, Mobil Dünya Kongresi'ne damgasını vurmuştu. Yalnızca 49 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülen telefonun Avrupa'da satışa sunacağı bu modelden Nokia'nın elbette bir beklentisi yok. Belki bir babaanne telefonu olabilir ancak günümüz babaaneleri yine de daha iyi bir telefon kullanmayı tercih edebiliyor.

Ayrıca cihazın donanım bilgilerine göre 2G destekli şebekelerden sinyal alacağı ortada. Dolayısıyla GSM operatörleri düşünülecek olursa ciddi bir problem haline gelebilir. Hali hazırda ülkemizde 2029 yılında 2G şebekelerin ortadan kalkacağı da konuşulanlar arasında olup bu nedenle bizim için büyük bir problem olmadığını söylememiz mümkün. Ancak Amerika'da bazı bölgelerde 2G şebekeleri çekmediği için telefon çalışmıyor.

Nokia'nın değerlerine bu kadar sadık kalması hakkında ne düşünüyorsunuz?