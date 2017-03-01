Nokia 3310 geri döndü. Birazca. İkonik, kırılmaz telefon ilk başlatıldıktan 17 yıl sonra yeniden tasarlandı.

Yeni Nokia 3310 küçük, şık ve söylendiğine göre bekleme bir aylık pil ömrü ile konuşma süresi 22 saat vardır. Ve elbette Snake ile birlikte geliyor.

Gerçi bir tutam var. Telefonun iç kısımlarının birçoğu güncellendi, ancak 3310'un 2017 sürümü 900 MHz ve 1800 MHz kullanacak mobil veri öncesi 2G iletişimi için kullanılan frekanslar ve 3G popüler hale geldi.

Bunlar Avrupa'nın, Afrika'nın, Ortadoğu'nun ve Asya'nın dünyanın birçok yerinde kullanılan bantlardır ancak Kuzey ve Orta Amerika'da genellikle 850 MHz ve 1900 MHz kullanan diğer bölgelerde de kapalı durumdalar ve kademeli olarak Diğer ülkelerde de aşamalı olarak uygulanmaya başlandı. Bu, yeni Nokia 3310'un, frekansların devre dışı bırakıldığı bölgelerde çalışmayacağı ve telefonun daha önce çalıştığı bölgelerde kapalı olması durumunda gelecekte sorunlar yaşayabileceği anlamına geliyor.

Parlak kırmızı ve sarı ve mat mavi ve gri renklerde bulunan Nokia 3310, 2,4 inç renkli ekran, Bluetooth 3.0, FM radyo, LED meşalesi, 32GB'a kadar microSD kart desteği ve iki megapiksel kameraya sahiptir. 2.5G bağlantısı, Opera Mini tarayıcısı üzerinden heyecan, Facebook ve diğer hizmetlere erişmek için çok yavaş olsa da çevrimiçi olmanızı sağlar.

Telefon, Mayıs 2016'da Nokia'nın markasını kullanmak için on yıllık bir lisans alan HMD tarafından geliştirildi. Şirket, gelişmekte olan pazarlarda geniş bir yelpazede basit telefon satışı yapmaya devam ediyor ancak Nokia 3310, dünya çapında bir " Dijital detoks "telefonu.

Nokia 3310 teknik özellikleri

Boyut: 115.6mm x 51mm x 12.8mm

Ekran: 2,4-inç QVGA ekran

Depolama: 32GB'a kadar bir MicroSD karta sahip 16MB depolama alanı

Kamera: LED flaşlı 2MP kamera

Bağlantı: 2G, Bluetooth 3.0

SIM: Çift SIM

Bağlantı noktaları: 3.5mm kulaklık girişi ve mikro USB

Batarya: 1200mAh çıkarılabilir pil

Orijinal Nokia 3310'un özellikleri monokrom grafik ekranı, hafıza kartı yuvası yok, kamera yok, hoparlör yok, kulaklık girişi yok, altı zil sesi seviyesi, sekiz aramalı, alınan ve cevapsız aramaları ve bir ekran koruyucu saklama seçeneği bulunuyordu. Telefonun ağırlığı 133g ve ölçülen 113mm x 48mm x 22 mm. Ayrıca Bluetooth, GPS veya radyo yoktu.

Peki siz Nokia 3310'u nasıl buldunuz?