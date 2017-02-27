Nokia'nın efsanevi telefonu Nokia 3310 yenilenmiş haliyle geri döndü. MWC 2017 kapsamında duyurulan telefon 1 ay sonra net özellikleriyle tanıtıldı.

Bugün HMD ve Nokia, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacak üç yeni telefonu duyurmak için güçlerini birleştirdi: Nokia 3, Nokia 5 ve Modern Nokia 3310. MWC 2017 duyuruları başladı. LG G6, Huawei P10, P10 Plus, piyasaya sürülen büyük telefonların bazıları. Ancak iki eski zamanlayıcı BlackBerry ve Nokia'da bu yıl tekrar dönüş yapıyor

Geçtiğimiz ay duyurulan telefon yenilenmiş versiyonu ile bugün tekrar karşımıza çıktı. 2000 yıllarında 126 milyon adet satan efsanevi telefonun o dönemde bu kadar çok satması zaten büyük bir olay. Nokia yenilenen sürümüyle benzer tasarım anlayış ve özelliklerle resmi olarak duyuruldu. Nokia 5, Nokia 3 ve Nokia 6 modellerini de resmi olarak duyuran şirket MWC

2017 etkinliğinin gözdelerinden biri olmayı başardı. Sarı, lacivert ve yeşil gibi renk seçenekleriyle cıvıl cıvıl görünüme sahip olan telefon küçük bir telefon. Ayrıca yenilenmiş hali eskisine göre daha ince. Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonları bulunuyor.

Tuş yerleştirmeleri her ne kadar biraz farklı olsa da Nokia, eski tasarıma sadık kaldı. 2 MP arka kamera, 2.4 inç QVGA ekran ve microSD kart desteğiyle gelen telefonda Nokia Series 30+ işletim sistemi yer alıyor. Bununla birlikte fazla akıllı olmayan telefonda yılların efsanevi oyunu da bulunuyor. Aynı zamanda nostaljik zil sesleri de yenilenmiş haliyle öne çıkıyor. En heyecan verici MWC 2017 basın konferanslarından bir tanesi Nokia'dandı.

Telefonun 1200 çıkartılabilir pili, 22 saate kadar konuşma süresi veya bir aya kadar bekleme süresi yer alıyor. Küresel olarak yalnızca 49 € satılacak.

Nokia 3310 öne çıkan teknik özellikler