Cep telefonu dünyasının en büyük efsanelerinden biri olan NOKİA 3310 geri dönüyor..

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen telefonun modern haliyle geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Modern dünyaya ayak uydurması beklenen telefon dünya çapında 126 milyon satış başarısı göstermiş Nokia'nın en sağlam telefonlarından biriydi. Şimdi karşımıza nasıl çıkacağı merak konusu. Sağlamlığı bakımından o kadar sağlam olup olmayacağı da beraberinde elbet.

17 yıl önce piyasaya sunulan telefon dayanıklılığı dışında uzun pil ömrü sunmasıyla hala bile adından söz ettirmeyi başarıyor. Şirket lisans haklarını sattığı HDM Global ile birlikte bu efsane telefonun modern versiyonunu satışa sunmak istiyor.

Cihazın teknik bilgileri de henüz paylaşılmış değil. Cihazın ismi bile heyecanlanmamız için yeterli oldu. Cihaza dair pek bir bilgi yok. Ancak elimize bilgi geçtikçe buradan sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Evan Blass'ın paylaştığı bilgilere dayanarak şunu söyleyebiliriz NOKİA 3310'un modern versiyonu 63 dolar etiket fiyatına sahip olacak olup esas olarak Avrupa pazarında satışa çıkacak.

26 Şubat'ta MWC 2017 kapsamında Nokia tarafından farklı modellerin tanıtılması bekleniyor. Bakalım bu kongrede efsane telefon tanıtılacak mı bizde merakla bekliyoruz.

Peki siz NOKİA 3310 efsanesini sevenlerden misiniz?