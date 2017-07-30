Android 7.1.1 güncellemesini ne zaman alacağı uzun zamandan beri merak ediliyordu. Peki güncelleme ne zaman olacak?

Rakiplerine güncelleme konusunda gözdağı veren Nokia, aradığı kanı adeta Android'de bulundu. Windows Phone ile piyasadan silinen Nokia, küllerinden doğuyor. Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkan Android'li Nokia modellerinin Android 7.1.1 güncellemesini dealacağı açıklandı.

Söz konusu firma tarafından yapılan açıklamaya göre Nokia 3, Android 7.1.1 Nougat güncellemesi Ağustos ayının sonlarına doğru alacak olup güncelleme OTA üzerinden sunulacak. Söz konusu bu güncelleme direkt olarak ülkemizde satılan Nokia 3 modellerine de geliyor.

Nokia 3'ün en güncel Android sürümünü alacak olmasının yanı sıra ülkemizde Nokia'ya göre daha pahalı olarak satılan amiral gemisi modellerin halen güncellemeyi almıyor olması kullanıcılarıı birkez daha düşündürüyor.