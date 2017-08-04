Nokia cephesinden sızıntılar devam ediyor. Nokia 2 fotoğrafları çevirimiçi hale getiriyor.

Nokia şimdiye kadar yalnızca çizimlerde görüldü şimdilerde ise görüntüler ne bekleyeceğimiz konusunda daha iyi fikir sunuyor. Enstantane, Federal İletişim Komisyonları'nın (FCC) portalından alındı. Site, smartphone'u Nokia 2 için eşleşen TA-1029 adı altında listeledi. Resimler, temel görünümlü giriş seviyesi bir telefonun gösterildiği yukarıda belirtilen eskizlerle aynı çizgide.

Spekülasyon şimdiye kadar Nokia'nın bir Snapdragon 210 veya 212 işlemcisi ile güçlendirileceğini ima etti. SoC, en az 1GB RAM ile desteklenebiliyordu. 5 inç büyüklüğündeki 720p ekran muhtemelen yolunu bulacak.

Nokia 2, görünüşe göre Nokia 3 ile aynı boyutta ancak kapasitif olanların yerine ekrandaki navigasyon düğmeleriyle aynı. Ayrıca tasarım açısından Lumia 620 ile karşılaştırılmıştır. 8 MP'lik bir arka kamera ve 5 MP'lik selfie kamerası bulunduracak. HMD Global muhtemelen Nokia 2'yi 16 Ağustos'ta Nokia 8 ve 3G uyumlu Nokia 3310'un yanında duyuracak.