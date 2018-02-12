Nokia 2 Ülkemizde Satışa Sunuldu!
Nokia 2 bugün 699 TL'ye resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2'nin özellikleri haberimizde...
HMD, Nokia 2'yi ülkemizde 699 TL'te satışa sunduğunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü sayesinde diğer akıllı telefonların şarja ihtiya duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmesi için tasarlandı.
Snapdragon 212 yonga seti ve 1GB RAM'den destek alan Nokia 2, 5 inç büyüklüğnde 720P çözünürlüğünde ekran, 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 4100 mAh'lık bataryası bulunuyor.
Android Nougat ile gelen Nokia 2, 699 TL'lik fiyatı ve kurşun siyah ve kurşun beyaz renk seçenekleri ile Türkiye'deki kullanıcılarını bekliyor.
Nokia 2 teknik özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 212
İşletim Sistemi: Android Nougat
RAM: RAM 1GB DDR3
Depolama: 8GB (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar)
Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning Gorilla Glass 3
Arka kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak
Ön kamera: 5MP sabit odak
Sensörler: Ortam ışık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer (G-sensörü), E-pusula
Pil: 4100 mAh
Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm
Siz Nokia 2'nin fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz?