Nokia 2 bugün 699 TL'ye resmen Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2'nin özellikleri haberimizde...

HMD, Nokia 2'yi ülkemizde 699 TL'te satışa sunduğunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü sayesinde diğer akıllı telefonların şarja ihtiya duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmesi için tasarlandı.

Snapdragon 212 yonga seti ve 1GB RAM'den destek alan Nokia 2, 5 inç büyüklüğnde 720P çözünürlüğünde ekran, 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 4100 mAh'lık bataryası bulunuyor.

Android Nougat ile gelen Nokia 2, 699 TL'lik fiyatı ve kurşun siyah ve kurşun beyaz renk seçenekleri ile Türkiye'deki kullanıcılarını bekliyor.





Nokia 2 teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 212

İşletim Sistemi: Android Nougat

RAM: RAM 1GB DDR3

Depolama: 8GB (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar)

Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning Gorilla Glass 3

Arka kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak

Ön kamera: 5MP sabit odak

Sensörler: Ortam ışık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer (G-sensörü), E-pusula

Pil: 4100 mAh

Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm



Siz Nokia 2'nin fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz?