Bir süredir beklenen yeni Super Smash Bros. oyunu sonunda duyuruldu. Nintendo Switch'e gelmesi beklenen Super Smash Bros.'un detayları haberimizde...

Nintendo dün düzenlediği etkinlikte Direct etkinliğinde oyuncuların uzun zamandır beklediği yeni Super Smash Bros. oyununu duyurdu. Splatoon teması ile tanıtılan Super Smash Bros., Wii U portu yerine yepyeni bir oyun olarak karşımıza çıktı.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild'dan Link'in ve Mario'nun görüldüğü video da maalesef detay bulunmuyor. Oynama videosununda sır gibi saklandığı Super Smash Bros.'un 2018 yılında yayınlanması bekleniyor.

Nintendo Switch'e gelecek olan Super Smash Bros. tahminlere göre, tatil sezonunda satışa sunulacak. Oyunun standart sürümünün Amerika'da 59.99 dolara satışa sunulması bekleniyor.

Super Smash Bros.'ta; Mario, Pokemon, Zelda, Kirby, Star Fox, Megaman ve Metroid gibi kült yapımların karakterlerinin yanında, Splatoon'dan da belli başlı karakterler yer alacak.

Siz Super Smash Bros.'un fiyatını nasıl buldunuz?