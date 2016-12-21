Nintendo, Super Mario Run İle Rekor Kırdı!

Super Mario Run kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren büyük bir ilgi görürken bu konuda Nintendo tarafından yapılan resmi açıklamalar ile birlikte durum onaylandı. Super Mario Run için büyük bir başarı tanımı kullanılırken şirket, oyunun ilk dört günde 40 milyon kez indirildiğini doğruladı. Bu istatistikler ile birlikte Nintendo'nun diğer oyunlarından birisi olan Pokemon GO’nun önceki App Store rekoru da bu onaylama ile birlikte Super Mario Run tarafından kırıldı.

140’u Aşan Pazarda Sunuldu

Super Mario Run, dünyanın dört bir yanındaki 140 farklı ülkede yayınlanırken tüm kategorilerde en üst sıralarda yer almayı başardı. Bu aslında büyük bir sürpriz değil. Super Mario'ya dayanan bu oyun Nintendo tarafından ilk defa geliştirildi ve aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından beğenerek oynanan oyun için kuşkusuz Super Mario Run en iyi alternatiflerden birisiydi.

Üstelik oyun Android'de bulunmuyor ve bu açıdan milyonlarca cihazdan mahrum bırakılmış durumda. Üstelik oyun mağazada ücretsiz bir şekilde sunulduğu için kişiler için de cezp edici durumda. Oyunu indiren kişiler ilk bölümleri ücretsiz bir şekilde oynayabiliyor. Fakat daha fazlası için ise ödeme yapılması mecburi. Bu açıdan indirme istatistiklerde deneme sürümünü indiren kişiler de kapsam altında.