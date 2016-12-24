Nintendo Mobil Sektörü Çok Sevdi

İlk olarak yaz aylarında yılların efsane oyunlarından olan Pokemon’un özel bir şekilde mobile uyarlanması ile giriş yapan ve sanal gerçeklik konusunda önemli bir gelişme sağlayan Nintendo, oyunlar ile birlikte yüksek gelir elde etmeye de sağlamıştı. Oyunun ardından piyasaya giren yeni oyun ise Super Mario Run oldu.

Klasik Süper Mario’nun günümüz teknolojileri ile yeniden harmanlandığı bu oyun benzer etkiler görürken yaklaşık bir haftalık süre içerisinde 40 milyon indirme barajını da geçmeyi başardı. Oyunlara bu kadar çok ilginin olması kuşkusuz kullanıcıların diğer oyunlar için de talepte bulunmasını sağladı. Nintendo tarafından yapılan son açıklamalarda farklı oyunların da mobil sektör için geliştirileceği ve 2017 yılında piyasaya sunulacağı belirtildi.

Yeni Oyunlar Geliyor!

Piyasaya girecek yeni oyunlar hakkında da üstelik pek çok farklı tahmin mevcut. Özellikle 3 farklı oyunun 2017 yılı boyunca kullanıcılar ile buluşturulacak olması 2017 yılının Nintendo tarafından nostalji yaşatılmasını sağlayacak. Bilgisayar ve atarilerde oynanmaya alışkın olduğumuz oyunların cep telefonlarına gelmesi aynı zamanda kişilerin eski oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Bu bakımdan Pokemon Go ve Super Mario Run ile piyasaya iddialı bir giriş yapan Nintendo, yapacağı yeni oyunlar ile birlikte bu alanda oldukça iyi bir başarı yakalayabilir.