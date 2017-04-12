Nikon'un bir süredir dedikodulara maruz kalan makinesi nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Peki Nikon D7500 hangi özelliklere sahip?

Fotoğraf çekmeyi severleri heyecanlandıran yeni makine tanıtıldı. Özellikle yaz zamanlarında piyasadaki popülerliği artan ürünlerin başında fotoğraf makineleri geliyor. Düğünler dernekler kutlamalar derken yazın talep artıyor. Durum böyleyken Nikon'da yeni makinesini tanıttı. Son zamanlarda sızıntılara adı karışan D7500 modeli bugün itibariyle resmi olarak tanıtıldı..

Nikon'un yeni modeli DX formatında hazırlanan 20.9 Megapiksel çözünürlüğüne sahip bir sensör bulunduruyor. Bununla birlikte ISO değeri ki bu gerçekten fotoğraf makinesinde önemli bir unsur diye düşünüyorum. 100 ila 51600 aralığında ayarlanabiliyor. Dolayısıyla hızlı çekimler yapmanız da kaçınılmaz olacaktır.

D7500 modelinde 8 FPS hızında seri fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin bir diğer beklenen ve dikkat çeken özelliği ise 4K kalitesinde video kaydı yapabiliyor olması. Fotoğrafçıların özellikle düğün hikayesi çekmesi konusunda yardımcı olacaktır. 24-25 ve 30 FPS hızlarında 4K video kaydı yapabilen D7500'de ayrıca Expeed 5 işlemcisi eşlik ediyor. Daha önce Nikon, bu işlemciyi diğer makinelerinde de kullanmıştı.

Telefon piyasasının vazgeçilmez teknolojisi olan OLED teknolojisinin bir farklı boyutu D7500 makinesinde yerini alıyor. 3.2 inç boyutlu hareketli bir ekrana yer veriliyor olup fotoğraf makinesinde OLED EVF elektronik vizör kullanılmış olup WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz aktarılmasına olanak tanıyor.

Nikon D7500 ne zaman çıkacak?

Bugün resmi olarak tanıtılan makinenin çıkış tarihi henüz net değil.

Nikon D7500 fiyatı ne olacak?

Resmi olarak tanıtılan makinenin gövde fiyatı 1250 bolup kit lensli modelin fiyatı ise 1750 dolar civarında piyasaya sürülecek. Kit lensinin ise 18-140 mm olması da bir diğer beklenti arasında yerini alıyor.

Yılların bitmeyen tartışması sizce Nikon ve Canon mu?