Amerikalı spor giyim markası olan New balance CES 2017 Etkinliğinde İntel işlemli RunIQ akıllı saatlerini duyurdu.

Amerikalı spor giyim markası olan New balance İntel iş birliğiyle akıllı saatini CES 2017 etkinliğinde gerçekleştirdi. Sporcular için geliştirilen akıllı saat tasarımı ve teknik detayları ile ilgi çekiyor

Suya dayanıklı olan RunIQ, 1.39 inç AMOLED ekran, 512 MB RAM, 4 GB depolama alanı, yerleşik GPS, hız ve mesafe takibi, kalp atış hızı sensörü ve Bluetooth gibi özelliklerle geliyor. RunIQ akıllı saat Google Play Music servisi ile bağlantı kurarak telefonunuz olmada müzik dinleyebilmenizi de sağlıyor. 50 Metre'ye kadar su geçirmezlik gibi özelliği ile dikkatleri üstüne toplarkennormal pil ömrü ise 1 gün olarak belirtilmiştir. GPS’in sürekli açık durması halinde 5 saate kadar batarya ömrüne sahip. Yani 5 saatlik spor aktivitesine anlık takip ve veri toplama noktasında destek verebilen RunIQ, 3 aylık Strava Premium üyeliği de sağlıyor...

300 Dolar fiyatıyla ön satışa çıkan New Balance RunIQ, Şubat ayında resmen piyasada olacak.