Pablo Escobar, uyuşturucu efendisi, terörist, katil, çirkin gibi pek çok farklı isimlerle tanımlanırken, artık oyunlarda da Pablo Escobarı göreceğiz.

Netflix Infinite Runner adlı yeni web oyunu sayesinde Pablo Escobar’a yeni bir lakap daha eklenecek gibi duruyor.

Netflix Oyun Platformu Güçlü Geliyor!

Netflix orijinal oyunu olarak tanıtılan sonsuz koşucu türündeki yeni oyun oldukça dikkat çekiyor. Netflix tarafından başlanan yeni proje kapsamında program ve dizilerin yanı sıra oyunlar da platforma eklenmeye başlarken, yeni oyunda 4 önemli karakter ile koşmak mümkün.

Başrolde Pablo Escobar!

Yeni oyunda her dört oynanabilir karakter var. Karakterler arasında Pablo Escobar, Marco Polo, Orange'dan Piper Chapman ve Stranger Things'den Mike Wheeler var. Bu karakterlerin her biriyle tekrar tekrar koşuya başlamak ve ilerleme kaydetmek mümkün.

Oyunun amacı diğer koşu oyunlarında olduğu gibi oldukça basit. Ne kadar uzun süre koşarsanız, o kadar yüksek puan alır ve ilerleme kaydedersizin. Engelleri atlamak için boşluk çubuğunu kullanarak atlamanız yeterli. Ayrıca yol boyunca karşınıza çıkacak nesneleri toplayarak oyunda daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Netflix tarafından yapılan bu paylaşım sonrasında oyun platformuna oldukça ilgi gösterilirken önümüzdeki dönemlerde platformun başka ve farklı oyunlarla desteklenmesi bekleniyor. Zira milyonlarca kişiye hitap eden Netflix, oyunlarıyla da eğlenceli vakitlerin geçirilmesini vaat ediyor.