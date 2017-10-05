Netflix, bazı özelliklerini önceden deneyip daha sonrasında bu özellikleri bütün kullanıcılarına sunuyor...

Popüler Dizi/Film Stream platformu Netflix yenilikler sunmaya devam ediyor. Intro'yu atla ve mobilde daha önce hamburger menü yerine farklı bir tasarım deneyen Netflix bu yeniliklerini herkese sunmadan önce belli başlı kullanıcıları üzerinde deniyor. Netflix'in yeniliklerini herkesten önce siz kullanmak ister misiniz?

Bunun için yapmanız gereken çok basit. Netflix'e tarayıcıdan giriş yapın. Sonrasında Sağ üst bölümde yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Açılan menüden ise Hesabım seçeneğini tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkacak olan Teste katılım seçeneği yer alacak. Teste katılım'a tıklayın.

Açılan ekrandan "Beni test ve ön izlemelere dahil et" seçeneğini aktif hale getirin. Eğer aktif bir Netflix kullanıcıysanız; Netflix size yeniliklerini herkesten önce sunacaktır. Ancak bu özelliği açtıktan sonra Netflix'in sunduğu özelliklerin bir süre sonra tamamen kaldırılabileceğini de belirtelim.





Siz Netflix'in yeniliklerinden önceden haberdar olmak ister misiniz?