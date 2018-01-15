Netflix'in Türkiye reklamları bütün hızıyla devam ediyor. Reklamda Esra Erol oynuyor...

Netflix, dünyaca ünlü dizisi Black Mirror ile ilgili olarak Esra Erol'un içinde olduğu bir reklam videosu paylaştı. Birkaç hafta önce 4.sezonu yayınlanan dizinin Türkiye reklamında Esra Erol oynadı.

Yayınlanan videoda bir çift evlilik programında olduğu gibi beraber olup olamayacakları üzerine görüşme yapıyor. Tartışmalar üzerine Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili birçok yorum yapıyor.

Yorumların ardından programın konukları akıllı telefonların üzerinden olumlu veya olumsuz oylama yapıyor. Son kararı ise Şirin Ana isimli yapay zeka veriyor. Tahmin ediyoruz ki bu reklamların da aynı Sadettin Teksoy'da olduğu gibi devamı gelecektir.



Sizi Netflix'in reklamı ile başbaşa bırakıyoruz.

Siz Netflix'in reklamını beğendiniz mi?