Netflix bu seferde The Witcher'ın dizisini çektiği haberleri gelmeye başladı...

Senarist Lauren Schmidt Hissrich, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımla The Witcher'ın pilot bölümünden senaryosunun tamamladığını duyurdu. Bir dizi projesi olarak bilinen fakat televizyon dizisi hakkında az bilgi bulunuyor.

Dizinin kitaplara dayanacak olması ve çok sevilen ünlü karakter CD Projekt RED'in video oyunları serisinde sunduğu ikonik görünümde olması bekleniyor.

Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı kimlerin oynayacağı ve ne zaman bizlerle buluşacağı hakkında herhangi bir bilgi henüz mevcut değil ancak açıklandığı an sizlere duyuracağız.