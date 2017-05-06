Netflix tarafından sızdırılan Samsung Galaxy S8 Active bazı ipuçları veriyor. Görünen şu ki pek bir sürpriz yok.

Galaxy S7 aktif suyun üstesinden gelemedi, ancak AT & T Samsung'un başka bir yere gitmesini istiyor. Daha önce, kod adı sızdırılmıştı Cruiser ve şimdi bu gizemli canavarın ilk ayak izleri beklenmedik bir yerde bulundu. Netflix, SM-G892A'nın (diğer Galaxy S8 etkinliği) HD akışını desteklediğini doğruluyor. Bunu bilmek iyi ama bir çeşit spoiler.

Normal Galaxy S8, su geçirmez bir IP68 seviyesine (1.5m'den fazla derinlik ve 30 dakika) sahiptir, ancak S7 de öyledir. S7 aktifinin eklediği şey MIL-STD-810G, dolayısıyla Galaxy S8'in aynı askeri standardı desteklediğini görmek istiyoruz. Önünde donanım anahtarları olup olmayacağını merak ediyoruz. Her neyse, kullanıcı aracısı telefon varlığından daha fazlasını göstermez. Android versiyonunu 7.0 listeliyor ama şuan normal S8'in sahip olduğu şey bu yüzden sürpriz yok.