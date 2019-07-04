Netflix, gelecekteki yapımlarda sigara tasvirlerini azaltacak. Sadece tarihsel ve olgusal gerçekliğini yitirmemesi gereken yerlerde izin verecek.

Gençler arasında en popüler TV şovlarında tütün tasvirleri geçen yıl neredeyse dört kat arttı ve sigara karşıtı grup Truth Initiative'in yeni bir raporuna göre Netflix’in Stranger Things dizisinin 2.sezonunda sigara sahneleri önemli oranda artış gösterdi.

Netflix, önümüzdeki dönemlerde sigara konusunda daha dikkatli olacak. Yaş sınırı 13 ve 14 olan filmlerde sigarayada e-sigara kullanımının gösterildiği sahnelere yer vermeyecek. Bununla birlikte şirketin orjinal içeriklerine yönelik olan bu kararın istisnaları ise olgusal ve tarihsel bir olay olacak gibi görünüyor.

Stranger Things ve diğerleri gibi gençlik eğriliği dizilerinde sigaraların sık sık gösterilmesinin yeni bir çalışmasında yer alan Netflix, yeni projelerde uygulamayı engellemek veya en azından kısıtlamak için söz veriyor.

Sanatsal ifadeyi taahhüt ederken akış hizmeti yeni bir Hakikat Girişimi çalışmasına “sigara içmenin zarar verdiğini ve ekranda pozitif olarak gösterildiğinde gençleri olumsuz yönde etkileyebileceğini” kabul ederek ve tüm yeni devreye alınan projeleri derecelendirmelerle ilerletmeyi taahhüt ederek cevap verdi.

Daha yaşlı izleyicilere yönelik yeni projeler için sanatçının yaratıcı görüşü için gerekli olmadıkça veya karakter tanımlaması (tarihsel veya kültürel açıdan önemli) olmadıkça, sigara veya e-sigara olmayacak. Netflix ayrıca, bu yılın başlarından itibaren, sigara içme bilgilerinin yaşa uygunluk derecelerinin bir parçası olarak ekleneceğini de belirtti.

Raporda ayrıca gençler arasında popüler olan Netflix gösterileri son zamanlarda daha fazla sigara içildiğini ve tütün ürünlerinin kullanıldığını gösterdi.

Peki siz Netflix'in sigaraya artık sınırlı bir şekilde yer verecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz?