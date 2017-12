Netflix ve diğer medya şirketleri de dahili olarak en son siber ile mücadele ediyor. Peki Netflix'e hangi virüs bulaştı?

Son zamanlarda ülkemizde adını sık sık duymaya başladığımız Netflix, siber saldırı altında. Fidye virüsüne kurban olan Netflix, hizmetine hackerlar dadandı. Netflix'in ücreti ödememesi üzerine henüz yayınlanmamış olan içerikleri hacklerlar yayınlandı.

ABC, Fox, National Geographic, IFC ve diğer çevirimiçi akış hizmeti Netflix gibi belli başlı ağlardan çıkan ve yayınlanmamış diz dizi televizyon bilgisayar korsanları fidye için içerikleri rehin tutuyor. Orange Is the New Black adındaki serisinin 5. sezon bölümlerini de internete sızdıran hackerlar para ödenmemesi durumunda paylaşacakları dizilerin bir kısmını liste şeklinde yayınladı. The Dark Overlord adındaki bir grup hacker yapılan bu saldırıyla birlikte 70.000$ değerindeki Bitcoin dijital para ödemesini Netflix'ten istiyor.

Söz konusu saldırıya yönelik henüz Netflix'ten ayrıntılı bir açıklama gelmiş değil. Netflix yaptığı açıklamada sadece "Durumun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Bir grup hacker, Netflix'in fidye ödemeyi reddettiğini söyleyip "Orange Is the New Black" dizinin yaklaşan sezonun çoğunu yayınladı.Ancak görünüşe göre bu fidyeyi eğer vermezse yukarıda listelenen filmler ve diziler de ard arda yayınlanacak. Netflix'in istenilen parayı verip vermeyeceği bilinmiyor.

Peki siz bu yaşanan fidye durumu için ne yorumda bulunursunuz?