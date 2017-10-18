Netflix'in 2018 yılı için dizi çalışmalarının haricinde 80 filmi çin hazırlıklar başlıyor...

Netflix'in baş içerik yetkilisi Ted Sarandos'un yapmış olduğu açıklamaya göre, 2018 yılında Netflix'te 80'e yakın orjinal film yayınlanacak. Bunların içinde komediler, dramlar, anime, aksiyon filmleri, ybancı filmler ve belgeseller dahil olacak. Bu filmler arasında en dikkat çekici olanlarından birisi David Ayer'in yönetip Will Smith'in oynadığı Bright isimli film.

Aralık 2017'de izleyicilere sunulacak olan film 90 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. 2017'nin üçüncü çeyreğinde sekiz orjinal film yayınlayan Netflix özellikle Keanu Reeves ve Lily Collins'in rol aldığı To the Bone filmiyle herkesi mest etti.

Netflix, 2018 yılında orijinal TV ve film içerikleri için toplamda 8 milyar dolar harcayacağını da açıklamıştı. 8 milyar dolarlık orijinal içerik yatırımı ile içerik kütüphanesinin %50’sini orijinal içeriklerden oluşmasını hedefliyor.

Siz Netflix'in filmlerini izliyor musunuz?