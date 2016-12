Netflix 2016'da Nasıl Başarılı Oldu?

Netflix, dünya çapında erişilebilirliğinin duyurusunu 2016 yılı itibari ile yaparken bu yıl altın yıl olarak geçirildi. Öyle ki artık Netflix, büyük kablo rekabeti karşısında daha fazla müşteri ve erişime sahip bir medya devi olarak yerini sağlamlaştırdı. Bugünlerde, sadece birkaç yıl önce düşünülemez bir başarı Netflix ile elde edilirken Türkiye için dahi oldukça zengin seçenekler sunulmaya başlandı.

Küresel Büyüme Başarılı!

Geçen sene CES'de en büyük sürprizlerden biri, Netflix'in hizmetini küresel olarak genişletmesiydi. Dünya genelinde önemli bir atılım yapan marka için en büyük eksik Çin. Ülkenin lisans gereksinimlerini karşılamaya çalışan Netflix'i şu anda ülkede çevrimdışı. Fakat özelikle Çin gibi bir ülkenin de desteğinin alınması halinde 2017 yılının da parlak bir şekilde geçirilmesi mümkün olabilir.

Hedef Orijinal İçerik!

Şirketin arşivin yarısını orijinallerle doldurmayı hedefliyor. Bu konuda üstelik güçlü bir ilerleme de kaydedildi. Bu yıl, Stranger Things ve Luke Cage, Marco Polo ve The Get Down gibi büyük bütçeli yapımlar Netflix'e eklenirken büyümede tüm bu yapımların da etkisi oldukça fazla oldu.

Netflix Kaliteyi Yükseltti!

Netflix ilk çıktığı dönemlerde kablo ve Blu-ray disklerini yakalamaya çalışırken bu rekabette kısa sürede öne geçti. Yüksek çözünürlüklü video, surround ses ve hatta 3D gibi özellikler sisteme eklendi. Bununla birlikte Ultra HD'nin ortaya çıkışı ile Netflix, Ultra HD Blu-ray, Comcast ve DirecTV gibi rekabete henüz yeni başlamışken, yüksek çözünürlüklü 4K akış sunan HDR'yi ilk sunan sağlayıcılardan biri de oldu.

Tüm bu gelişim çizgisinde yeni dizileri ve filmleri ile 2017’ye hazırlanan Netflix, bu alanda Türkiye’deki müşterileri için de pek çok sürpriz sunabilir.