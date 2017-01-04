Google VR hizmeti, NBA'yi Avrupa'ya ve Avustralya'ya da genişletiyor. İşte detaylar.

NextVR tarafından yapılan açıklamalarda ABD dışındaki ülkelerde sunduğu NBA sanal gerçeklik kapsamını daha da genişlettiğini duyurdu. Üstelik artık yayınlar Google Daydream ile uyumlu olduğundan dolayı Kanada, İngiltere, Almanya ve Avustralya'dan da Google VR ile NBA maçları izlenebilecek. NextVR tarafından sunulan hizmetlerde kişilerin Samsung Gear VR ile sağladığı desteklerin Google ile genişletilmesi ve aynı zamanda daha fazla ülkede sunulması, gerçeklik konusunda daha da cazip bir fırsat yaratıyor

Ücretsiz Olmayacak!

NBA League Pass için 200 dolarlık bir etiket fiyatı belirlenmiş durumda. Bu bedelin karşılanması halinde ise Daydream View veya Cardboard ile 180 derecelik VR'da haftalık canlı maçları takip edebilmek mümkün olacak. Üstelik maçların yanı sıra NBA ile ilgili özel ve diğer detaylara da erişim sağlayacak.

Nasıl Kullanılacak?

Daydream'i kullanmak için Google Play'de NextVR uygulamasını indirmeniz veya bir Gear VR ile Oculus Mağazasını ziyaret etmeniz gerekecek. NextVR, sekiz RED tabanlı kameralar arasında en iyi görünümü elde etmek için yayın sunarken TV izlemekten çok maçı stadyumda izler gibi bir deneyim yaşanmasını sağlıyor. Üstelik bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde NextVR yayınları genel olarak iyi yorumlar aldı.

Bakalım bu yeni hizmet kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi görecek ve istatistikler ne kadar çok artacak.