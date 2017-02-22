NASA: 7 Yeni Dünya Boyutlarında 'Yaşanabilir' Gezegen Keşfettik!

NASA'dan beklenen açıklama geldi. 7 yeni dünya boyutunda yaşanabilir gezegen olduğunu bunların 3'ünde su olabileceği bilgisine yer verildi.

22 Şubat 2017 23:42 Uzay

NASA, bugün resmi internet sitesi üzerinden büyük keşifleri duyuracaklarını belirtmişti. Bununla birlikte güneş sistemi dışında dünya boyutlarında en az 3'ü yaşam şartlarına uygun 7 yeni gezegen keşfedildiği bilgisine yer verildi.

NASA, bugün çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu akşam saatlerinde yapmış olduğu canlı yayında güneş sistemimiz dışında dünya boyutlarında en az 3'ü yaşam şartlarına uygun 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı. NASA, resmi sitesi üzerinden büyük keşifler duyuracaklarını açıklamıştı ancak kimse böylesi büyük birşey beklemiyordu.

Türkiye'de saatler 21:00'ı gösterdiğinde beklenen haber nihayetinde geldi. NASA, güneş sistemimiz dışında bir cüce yıldızın yörüngesinde dönen ve en az 3'ü hayata elverişli 7 yeni gezegenin keşfedildiğini belirtti.

Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olduğu bilgisine yer verildi. NASA, Twitter üzerinden merak edilen soruları cevapladı. Amerikan Uzay Ajansı'nın açıklamalarınıise binlerce kişi canlı yayında takip etti.

Peki siz yeni gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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