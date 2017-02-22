NASA'dan beklenen açıklama geldi. 7 yeni dünya boyutunda yaşanabilir gezegen olduğunu bunların 3'ünde su olabileceği bilgisine yer verildi.

NASA, bugün resmi internet sitesi üzerinden büyük keşifleri duyuracaklarını belirtmişti. Bununla birlikte güneş sistemi dışında dünya boyutlarında en az 3'ü yaşam şartlarına uygun 7 yeni gezegen keşfedildiği bilgisine yer verildi.

NASA, bugün çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu akşam saatlerinde yapmış olduğu canlı yayında güneş sistemimiz dışında dünya boyutlarında en az 3'ü yaşam şartlarına uygun 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı. NASA, resmi sitesi üzerinden büyük keşifler duyuracaklarını açıklamıştı ancak kimse böylesi büyük birşey beklemiyordu.

Türkiye'de saatler 21:00'ı gösterdiğinde beklenen haber nihayetinde geldi. NASA, güneş sistemimiz dışında bir cüce yıldızın yörüngesinde dönen ve en az 3'ü hayata elverişli 7 yeni gezegenin keşfedildiğini belirtti.

Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olduğu bilgisine yer verildi. NASA, Twitter üzerinden merak edilen soruları cevapladı. Amerikan Uzay Ajansı'nın açıklamalarınıise binlerce kişi canlı yayında takip etti.

Peki siz yeni gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?