MWC 2017 Etkinliğinde Tanıtılacak Akıllı Telefonlar!

Geleceğe göz atmak isteyenler için rehber niteliğinde olacak bu haberimizi sizler için derledik. Şubat ayında Barselona'da binlerce kişinin toplanıp büyük bir kongreye şahit olacağı Mobil Dünya Kongresi, teknoloji devlerini oldukça heyecanlandırdı. Yalnızca üst düzey markalar değil, bununla beraber kullanıcılar da merakla MWC 2017 etkinliğini bekler oldu.

27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona'da gerçekleşecek olan devasa etkinlikte en yeni telefon modelleri, tabletler, giyilebilir ürünler ve aksesuarlar tanıtılacak. Sizlerde adını sık sık duyduğunuz MWC etkinliğini merak edenlerden misiniz? Cevabınız evet ise sizler için derlediğimiz marka ve ürünlerini okumanızı tavsiye ederim. İlk olarak Güney Koreli şirket Samsung'tan başlamak istiyorum.

- Samsung

MWC 2017 etkinliği denilince akıllarda beliren yegane isim Samsung, herkesin uzun zamandır beklediği Galaxy Note 7 telafisi olacak yeni amiral gemisi Galaxy S8'i tanıtmayacak. Nedeni ise Samsung'un Note 7'de yaşadığı problemleri tekrardan yaşamak istememesi. Bu nedenden dolayı şirket, güvenlik standartlarını ince eleyip sık dokuyor. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S8'i Nisan ayında tanıtacak.

Gel gelelim Samsung'un MWC 2017 etkinliğinde tanıtacağı modellere. Şirket, yeni amiral gemisi yerine, yeni bir tablet ve Galaxy Tab S3'ü duyurabilir. Bunun yanı sıra esnek ekranlı Galaxy telefonların gelme ihtimali de oldukça yüksek. Buna ek olarak yeni giriş seviyesi ve orta menzilli telefonlar, Galaxy A ve Galaxy J modelleri Samsung'un standında sergilenecek gibi görünüyor.

- LG

LG'nin de bu konferans kapsamında G6 amiralini tanıtılması bekleniyor. MWC'in gözdelerinden biri olması bekleniyor. Samsung'dan önce davranacak olan LG'nin yeni amiral telefonunun 2:1 en-boy oranı ile ekstra uzun bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca LG'nin yeni modelinin su geçirmez ve toza dayanıklı olacağı da şimdiye kadar çıkan söylentiler arasında. Sızdırılmış görüntüsüne göre gerçekten bizleri harika bir tasarım bekliyor diyebiliriz. Umuyoruz iyi görünümlü bir telefonla karşılaşacağız. Ancak Snapdragon'un yeni özelliğini almayacağı da belirtilmişti.

Telefonları bir kenara bırakalım.. Ayrıca söylentilere güvenecek olursak Android Wear 2.0'yi de bu etkinlik kapsamında görebiliriz.

- Sony

Bildiğiniz üzere Sony için MWC etkinliği oldukça önem taşıyor. Şuana kadar gelen bilgilere göre büyük sızıntı Xperia modelleri bu etkinlik kapsamında karşımıza çıkabilir. Sızın haberlere az çok itibar edecek olursak şirket, 4K ekran paketleyen bir Snapdragon 835 güç canavarı da dahil olmak üzere bir sürü yeni telefon duyurabilir.

- HTC

Her zaman olduğu gibi HTC yine Mobil Dünya Kongresinde olacak. Ancak neyi tanıtacağı hakkında net bir bilgi şuan için ne yazık ki bulunmuyor. Tahmininimizce HTC One M10 için MWC etkinliği oldukça erken olacaktır. Öte yandan Android Wear smartwatch da gelmiyor gibi görünüyor.

- Nokia / HMD Global

Önümüzdeki 10 yıl boyunca göreceğimiz Nokia marka telefonların ve popüler Nokia 6'nın arkasındaki şirket olan HMD Global, MWC'deki varlığını doğruladı. Neyin tam olarak ilan edileceği hakkında şuan için net birşey söylemek doğru değil. Ancak şirketin Android ve Snapdragon 835 ile çalışan bir Nokia telefonun olma fikri oldukça işe yaramış gibi gözküyor. Gelen söylentilere göre HTC, MWC 2017 etkinliği kapsamında Snapdragon 835 telefonlarının gösteri de yer almayacağı söyleniyor.

Her durumda, yeni Nokia telefonlarının MWC'de gösterilmesi bekleniyor ve bunlardan biri "Kalp" kod adını alıyor olabilir. Son zamanlarda keşfedilen şartnamelere göre orta menzilli bir modele dönüşüyor. Bunların yanı sıra şirket, 18 inçlik bir tablet de duyurabilir.

- Moto / Lenovo

Yeni Moto model telefonlar MWC'ye geleceği kesinleşti. Moto markasının uygun fiyatlı, orta menzilli, patlama üstü önermeleri olan beşinci nesil G serisini Mobil Dünya Kongresinde göreceğiz. Şirket standart ve daha büyük daha güçlü Plus modeli de dahil olmak üzere Moto G5'in çeşitli versiyonları duyurulabilir.

Lenovo'ya gelince markanın lanse edileceği henüz net belli değil. Şimdiye kadar yeni donanımla ilgili söylentiler oldukça azdı. Bildiğiniz üzere Yoga serisinde başlatılan MWC'de yine de yeni bir tablet görebiliyorduk.

- Huawei

Resimde görmüş olduğunuz telefonun Huawei P10 olduğu yönünde ciddi söylentiler bulunuyor. Geçen yıldan bu yana P9'un halefi olarak MWC sırasında ilan edilmesi bekleniyor. Söylemeye belki gerek olmayacak ama P10, daha kalitelei daha çok özellikler ile donatılmış ve çift kamera kurulumunda büyük olasalıkla artış şekilde gelecek. Buna ek olarak, yeni bir Huawei smartwatch, Android Wear 2.0'ın ilk çalışan giyilebilir teknolojilerinden biri olarak görünebilir.

- BlackBerry

Uzun bir zamandan sonra MWC etkinliğinde olacak bir diğer isim de BlackBerry oldu. BlackBerry Mercury (bu arada sadece bir kod adı) adlı yeni bir telefon duyuracak. Cihaz, fiziksel klavyesi ile ilgi çekiyor. İsim belki sizlere tanıdık gelebilir, bu da oldukça normal. Çünkü telefon CES etkinliğinde olmasına rağmen tanıtılmamıştı. Merakla beklenen telefon nihayet MWC 2017 etkiliği kapsamında duyurulacak.

Peki sizin etkinlikten beklentileriniz neler?