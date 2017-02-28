Samsung Galaxy S7 Edge, geçtiğimiz yıl en iyi telefon ödülünü almaya hak kazanmıştı.

Samsung henüz yeni modellerini tanıtmadığı iin bu yılda Galaxy S7 Edge modeliyle yarıştı. 2016 yılında en çok satan modellerinden biri olmamıştır ancak yılın en popüler telefonlarından biri olduğu kesin. Her yıl, MWC etkinliği kapsamında yılın en iyi telefonu seçilir. Jüri tarafından geçtiğimiz yıl en iyi telefon ödülüne layık görülen Samsung, bu yılda ödülün sahibi oldu. Böylelikle Galaxy S7 Edge, 2 yıl üst üste ödül aldı.

Barselona'da düzenlenen MWC 2017 etkinliği kapsamında Galaxy S7 kenar yıllık Küresel Mobil Ödülleri kategorisinde "En İyi Mobil Telefon" ödülüne layık görüldü. Ödül hakkında Samsung, "Galaxy S7 kenar zarif tasarımı, gelişmiş kamera ve olağanüstü performans için ödüle layık görüldü" ifadelerini kullandı.

Peki siz Samsung Galaxy S7 Edge modelini nasıl buluyorsunuz?