Son 4 sene içinde müzik CD'si satışları \%458'lik büyüme kaydederek 35 milyona ulaştı...

2011 yılından sonra kayıt endüstrisi'nin sahip olduğu şarkıları dijital ortamda paylaşması cd satışlarına büyük bir darbe vurdu. Birçok insan sevdiği sanatçıların cd'lerini almak yerine istedikleri parçalardan oluşan listeler oluşturmayı tercih ediyorlar. 2014 yılında 7.7 milyon gibi düşük rakamlara sahip olan müzik cd'leri dört yıl içinde %458'lik bir büyüme gerçekleştirdi.

2016 yılında 22.7 milyon satışla cdleri endüstrisinden elde eden gelir canlı akışı geçmişti. Bu rakamın 2017’de 35 milyonu aşmasıyla bir önceki yıla %43 oranla büyüme devam etmiş oldu. CD satışlarının ücretli müzik indirmelerini aşmasının en büyük nedeni, Spotify ve Apple Music gibi abonelik hizmetlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.

The Verge'e yaptığı açıklamada, Amazon Müzik Başkan Yardımcısı Steve Boom, sistemlerinin kullanarak dinlenen toplam müzik saatinin kullanımını 2017 yılında iki çıktığını söyledi. Ücretli abonelik geliri, geçen sene %55 artış gösterdi destekli akış geliri yüzde 35 arttı.

Gördüğünüz üzere abonelik hizmetlerinin yavaşlama belirtisi göstermeden birçok kişi tarafından kullanılması indirmeleri büyük ölçüde azalttı. Eskiye oranla hala düşük oan cd satışlarının yerini dijital kayıtlara oranla biraz aha iyi koruyarak hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi başardı.



Siz hangi tür müzikleri seviyorsunuz?