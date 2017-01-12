CES 2017 fuarında yeni nesil oyuncu bilgisayarlarını duyuran MSI, teknik anlamda iyi iş çıkarmış gözüküyor..

Las Vegas'ta düzenlenen CES kapsamında bilgisayalarını tanıtan MSI, teknik özellikleri bakımından dikkat çekmeyi başardı. Yeni nesil oyun bilgisayalarını tanıtan markalar arasında yer alan firma geliştirmiş oldukları bilgisayarlarda Kaby Lake işlemcisinin yanısıra Nvidia GTX 1050Ti ve GTX 1050 modellerine yer vermesiyle ön çıkıyor.

Intel'in 7. nesil Kaby Lake asilesinin modellerine yer veren MSI'ın GT83VR, GT73VR, GT72VR, GT62VR, GS73VR, GS63VR, GS43VR, GE72VR, GE62VR, GP62VR, GP72VR, GP62MVR, GP72/GP62 ve GL72/GL62 olarak adlandırdığı modeller, 4K seviyesinde oyun deneyimi sunmayı amaçlayan modellerde VR sanal gerçeklik için özel teknoloji bulunuyor.

Yeni teknolojilere uyum sağlayan yeni nesil MSI bilgisayarlarının görüntü ve performansı ise en iyi durumda. Önemli geliştirmelerin bulunduğu MSI serisinde ESS SABRE HiFi çözümü yer alıyor. Bununla birlikte 32bit/384 KHz desteğinin yer aldığı model bu güçlü özellikleriyle dikkat çekerken serinin diğer modeli MSI GT73VR'de ise 24bit/192 ses desteği yer alıyor.

Peki siz MSI bilgisayarlarını seviyor musunuz?