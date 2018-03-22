Popüler Firefox tarayıcısının arkasındaki kâr amacı gütmeyen geliştirici Mozilla artık Facebook'ta reklam vermeyecek.

Firefox web tarayıcısının üreticisi olan Mozilla, Facebook'taki tüm reklam etkinliklerini askıya almayı planladığını duyurdu. Bu hareket popüler sosyal paylaşım sitelerini işleyen Cambridge Analytica skandalı sonrasında geldi.

Mozilla bugün blog yazısında, "Facebook'un 2014'te başlayan arkadaşlara ait verilere erişimini sınırlamak için adımlar attığını biliyoruz. Bu, Facebook'un Cambridge Analytica ile Facebook'tan topladığı verileri paylaşma kararı şu anda haberlerde yer alan Cambridge Üniversitesi'ndeki profesör Aleksandr Kogan ile ilişkilerini başlattıktan sonra oldu. Bu haber, platforma reklam dolarlarımızla destek verdiğimiz için Facebook'un mevcut varsayılan gizlilik ayarlarına daha yakından bakmamıza neden oldu. Hala öğrenilecek daha fazla şey olduğuna inanırken, mevcut varsayılan ayarlarının özellikle üçüncü taraf uygulamalarının ayarlarıyla ilgili olarak birçok veriye açık erişime açık olduğunu gördük." ifadelerine yer verdi.

Mozilla'nın son günlerde Facebook'a soğuk omuz veren tek kurum olmadığını da belirtmek gerekir. Popüler tarayıcı şirketi, Facebook'un gizlilik ayarlarını güçlendirirse geri dönmeyi düşüneceğini söyledi.

Peki siz Facebook'u baykot etmeti düşünüyor musunuz?