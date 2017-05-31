Firefox'un yeni ekran görüntüsü işleviyle birlikte kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuluyor. Firefox'un Nightly önizleme sürümü yakın zamanda final sürümüne gelecek.

Popüler bir tarayıcı olan Firefox'un Nightly yapısına eklenen yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar ekran görüntüsü alma aracını araç çubuğu üzerinden hızlı bir şekilde kullanabilecekler.

Söz konusu yeni özellik iki farklı ekran görüntüsü alma seçeneği sunuyor. Bununla birlikte seçili alan ve tam sayfayı yani kullanıcılar diledikleri alanı hızlı bir şekilde yakalayabiliyor. Seçili alan ise web sayfasını gri hale getiriyor olup yakalamak istediğiniz bölümleri seçmenize olanak sağlıyor.

Yakaladığınız ekran görüntüsünü bilgisayarınızda saklayabildiğiniz gibi screenshots.firefox.com adresi aracılığıyla çevirimiçi olarak paylaşabilirsiniz. Eğer ekran görüntülerini çevirimiçi olarak depolarsanız hızlı bir şekilde galerinize kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Paylaştığınız ekran görüntülerin URL'lerin herkese açık olduğunu ve URL'yi bilen kişilerin erişebileceğini unutmayın. Elbette URL paylaşarak arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde ekran görüntüleri de sunabilirsiniz.

CHROME İÇİN EKLENTİ OLARAK GELİYOR!

Söz konusu Nightly ekran görüntüsü özelliği bir diğer popüler tarayıcı olan Chrome için de eklenti olarak gelecek. Mozilla WebExtensions'a geçiş yaptığı için Google'ın web tarayıcısına yönelik bir eklenti oluşturmak firma için zor bir durum değil.

Mozilla Firefox'u indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz Firefox'un yeni işlevi için ne düşünüyorsunuz?