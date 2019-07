Lenovo'ya ait şirket, bir önceki ayın başında Brezilya'daki Motorola One Vision akıllı telefonunu duyurmuştu.

Motorola, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Weibo aracılığıyla Çin'de Haziran ayında Motorola P50 akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Geçtiğimiz ay paylaşılan P50 telefonun görüntüsü, One Vision telefonun Çin için markalı versiyonu olabileceğini öne sürüyordu.

Motorola P50 tanıtım videosu

Motorola P50'nin piyasaya sürülme tarihini tam olarak belirtmemişti bugün ortaya çıkan tanıtım videosuyla yakın zamanda çıkacağının sinyallerini veriyor. Motorola'nın Çinli kolu P50'den bahsetmişken , Motorola One Vision'ın Mayıs ayındaki ülkede Haziran ayındaki ülkede gösterime girmesinin ardından . Teaser'ın da kesin bir tarihi yoktu, ancak cihazın Motorola P50 olarak adlandırılacağını onayladı. Teaser posterinde görünen P50, yakın zamanda tanıtılan One Vision ile dikkat çeken benzerlikler ortaya koyuyor, Motorola'nın Çin pazarına uyacak şekilde One Vision'ı yeniden markalaştığını varsaymak müşteriye de güvenli geliyor.

Motorola One Vision'ın Çin'e P50 olarak yeniden damgasını taşıdığını varsayarsak, ikisinin de aynı tasarımları ve içini paylaşması bekleniyor ve bu da 21: 9 en boy oranı CinemaVision LCD ekranla 6.3 inç Full HD + ekranı koruyabileceği anlamına geliyor düşük ışıkta daha keskin özçekimler için 1.8 µm Quad Pixel teknolojisine sahip 25 megapiksel ekran kamerası ve tabii ki yeni Exynos 9609 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

