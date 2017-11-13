Motorola nihayet sevdiği X serisini tekrar piyasaya sundu. Hindistan'da satışa çıkan akıllı telefon Berlin'de düzenlenen IFA 2017'de açıldıktan iki ay sonra çıktı.

Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında Motorola Mobility Hindistan'da yeni Moto x4'ü başlattı. İlk kez bu yılın başlarında IFA 2017'de açılan Moto X4, kendisini en iyi cam ve metal tasarımı ve IP68 su ve toz direnci ile güçlü olduğu kadar güzel bir cihaz olarak konumlandıran orta sınıf bir akıllı telefon olarak sunuluyor.

Arkada 12 MP ve 8 MP sensörler ve 16 MP ön kamera ile birlikte moto x4 çift kamera ayarı yer alıyor.

Moto X4 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nuga, Moto Deneyimleri ile

Ekran: 5.2-inç Full HD (1920 x 1080) LTPS IPS | Corning Gorilla Cam

İşlemci: 2.2 GHz Octa-Core Snapdragon 630 | Adreno 508 GPU

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 64 GB; microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebilir

Arka Kamera: 12 MP birincil kamera (PDAF, f / 2.0 diyafram, 1,4um piksel boyut) + 8 MP ultra geniş açı ikincil kamera (120 derece görüş alanı, f / 2,2 diyafram, 1,12um piksel boyut) | Çift tonlu LED flaş

Ön Kamera: LED flaşlı 16 MP | f / 2.0 diyafram | 1um piksel boyutu

Boyutlar: 148.35 x 73.4 x 7.99 mm

Ağırlık: 163g

Pil: Turbo Şarj ile 3.000 mAh

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