Motorola Moto G5 Özellikleri Deşifre Edildi!

Brezilya web sitesi olan Tecnoblog, önemli özelliklerinden bazılarının yanı sıra büyük bir perakendecinin veritanında listelenmiş ''Moto G5 XT1672'' ürününü buldu. Başarılı bir firma olan Motorola Moto G5 Plus'a ait olduğu söylenen bir görüntü sayesinde Moto G5 hakkında az çok fikir sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz.

Motorola Moto G5, 2800 mAH batarya gücü ve Android 7.0 Nougat ile çalışacak. Moto G5 Plus modelinde 5.5 inçlik 1080p ekran ve Snapdragon 625 işlemci bulunurken, Moto G5 XT1672 daha küçük ve daha az güçlü. 5 inçlik 1080p ekran ve Snapdragon 430 işlemci özelliklerine sahip. Cihaz da ise 2 GB RAM bulunurken aynı zamanda 32 GB genişletilebilir depolama alanı bulunmaktadır.

Moto G5'in kamera özelliklerini inceleyeceksek olursak cihazın arka kısmında 13 Megapiksel, ön bölümünde ise 5 Megapiksel kamera bulunuyor. Fakat, bu 5 inçlik Moto G5'i gösterecek görüntü yok ama Moto G5 Plus ile aralarında ciddi bir benzerlik vardır.

Moto G5 Plus Özellikleri!

- Android 7.0 Nougat

- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci MSM8937

- 2 GB RAM

- 32 GB dahili depolama alanı, microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir alan

- 5.5 inçlik HD rekran

- 13 MParka kamera, 5 MP ön kamera

- Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, LTE bağlantısı 1/3/5/7/28

- 2800 mAh batarya