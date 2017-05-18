Moto Z2 bugün bir daha gün yüzüne çıktı. Ön kapağında flaş ve yeni Home butonuyla tasarımı gösterildi.

Moto Z2 Play daha önce gösterildiğinde sızdırılmışken, akıllı telefon serisinden bir başka üye şimdi İnternet haber kaynaklarında yerini aldı. Lenovo'nun Moto Z2 akıllı telefonunun bir görüntüde sızdırıldığı bildirildi ve önceki nesil telefonda olduğu gibi, kare yerine oval şeklinde bir ev düğmesi özelliği önerildi.

Bir Android yetkilisi tarafından elde edilen sızdırılmış görüntü, ikinci nesil Moto Z akıllı telefonun çift LED flaş desteği ve akıllı telefonun ön yüzüne parmak izi tarayıcısı bulunan bir ev düğmesi ile geleceğini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle, Moto Z2, tasarım öğelerinin bazılarını ön flaş ve oval ev düğmesi gibi Moto Z2 Play akıllı telefonu ile paylaşıyor gibi görünüyor. Moto Z2 ve Moto Z2 Play dışında 360 derecelik bir render videosunda Moto Z2 Force sızdırıldı.

Akıllı telefon muhtemelen Moto Z2'de daha dayanıklı bir model ve ön selefi Moto Z Force'da dikkate alınmayan 3.5 mm ses yuvası ile geliyor. Moto Z serisinde bulunan bir kaç akıllı telefon, Moto X, Moto E ve Moto G serisi son zamanlarda sızdırılmış. Söylenilen akıllı telefonlarının arasında, Moto Z'den sonra başlayacak olan Moto Z2 akıllı telefonun ön panelini gösteren görsel yer aldı.

İddia edilen Moto Z2, aslında sızdırılmış Moto Z2 Play'e çok benziyor . Güç düğmesi ve ses yükseltici, Moto Z2 Play'de görüldüğü gibi sağ tarafta da yer alıyor. Z2 için herhangi başka bir özellik yer almadı. Resimdeki ekrandan görüldüğü kadarıyla birşeyler söylememiz mümkün oluyor. Moto Z2'nin 8 Haziran'da piyasaya çıkması bekleniyor.