Moto Z2 Force ayrıca OnePlus 5 gibi "Jelly Scrolling" ekran efektine sahip olabilir. Moto Z2 Force, OnePlus 5 ile aynı 'jöle kaydırma' davranış sergiliyor gibi görünüyor.

Kullanıcılar "jelly scrolling" olarak bilinen "istenmeyen" ekran etkisini keşfettikten sonra birkaç hafta önce OnePlus 5 haberlerinde bulundu. Bu, kaydırılabilir bir sayfanın üste veya aşağı kaydırılırken ezilmesine ve gerilmesine neden oldu.

Şimdi, XDA Developers'te yer alan kullanıcılar, görünüşte Moto Z2 Force'da da aynı etkiyi buldu. Haftasonu boyunca yayınlanan bir yazıda XDA sorunu Moto Z2 Force ile bağlantılı olarak, aşağıda izleyebileceğiniz bir videoda uygulamaya koymadan önce ele aldı.

Efekt videoda görülürken, her Moto Z2 Force cihazı için geçerli olmayabilir. Ayrıca, etkilenen herhangi bir cihazın bireysel kullanıcısı için bir problem olduğu uzunluklar değişir (bazı insanların cihazlarında görünebilir ve bunların hiçbir şekilde farkında olmayabilir.)

XDA, OnePlus 5 panelleri gibi ters yüzü monte edildiğinden, sorunun ekran panelinin yönlendirmesine bağlı olduğunu önermektedir. Bununla birlikte bu halen doğrulanmamış birşeydir. OnePlus, etkinin "doğal" olduğunu ilan etmeden önce, OnePlus 5 üzerinde jelly scrolling ile ilgili durumu araştırdı. Bu nedenle, garanti kapsamındaki bir yenileme, çözüm isteyen sahipler için mümkün olmayacaktır.

Jelly scrolling konusunda düşünceleriniz neler? Sizce bu büyük bir sorun mu?