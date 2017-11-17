Motorola'nın Moto Z ailesi için gelişitirilen Polaroid Insta-Share Printer aksesuarları ile fotoğraflarınızı basabileceksiniz...

Moto Z Serisi için geliştirilen Moto Modlara bir yenisi daha eklendi. Moto Mod ailesinin yeni üyesi Polaroid Insta-Share Printer, akıllı telefonunuzu bir fotoğraf yazıcısına dönüştürüp fotoğraflarınızı saniyeler içinde eliniza alabileceksiniz.

En sevdiğiniz anları ölümsüzleştirdikten sonra Moto Z'nin yeni Insta-Share Printer Mod'u ile çektiğiniz fotoğrafları anında basıp sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz.

Fotoğraflarınızın keyfini akıllı telefon ekranının ötesine taşımanızı sağlayan Polaroid Insta-Share Printer Mod’u kullanmak oldukça basit. Moto Z serisi akıllı telefonunuzun arkasına modu bir tık ile takıp, fotoğraf çekimine başlayın ve ardından bu fotoğrafları doğrudan telefonunuzdan basın.



Polaroid Insta-Share Printer ile Facebook, Instagram ve Google Fotoğraflar'da bulunan en favori fotoğraflarınızı anında yazdırabilmeniz de mümkün. En sevdiğiniz fotoğraflar basıldıktan sonra, yapışkan kısmını çıkarak fotoğraflarınızı dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Siz Moto Z'nin fotoğraf basma özelliğini sevdiniz mi?