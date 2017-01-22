Moto Z (2017), Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Peki buna göre Moto Z 2017 modeli hangi özelliklere sahip?

Geekbench'te 4 GB RAM ve Snapdragon 835 ile ortaya çıkan Moto Z yeni bilgilere göre modüller bir tasarıma sahip. Ancak Moto Z, süper ince tasarımı ve metal gövdeli olmasının yanısıra teknik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Sahip olduğu kombinasyonlar sebebiyle LG'den daha başarılı olduğu düşünülen telefonun yeni nesil modeli üzerinde çalışması bekleniyor. Geekbench'te Moto Z numarası olan Motorola XT1650 modelinde yeni bir akıllı telefon yer aldı.

Teknik uzmanlar şuan iki ihtimal üzerinde duruyor. Moto Z'nin 2017 versiyonu olması yada yeni Moto Z amiral gemisi olması. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla bilgi edinince hemen hemen bir taslak kafamızda oluşacak. Ortaya çıkan Moto Z (2017) /XT1650, çift çekirdekli MSM8998 işlemcisi ile güçlendirildi. Bilindiği üzere Qualcomm'u Snapdragon 835 bu yılın amiral gemi modellerinde yer alacak. 4 GB RAM ile eşleştirilen telefon Android Nougat 7.1.1'yi çalıştırıyor olacak.

Cihazla ilgili resmi bir bilgi olmadığı için diğer özellikleri hakkında herhangi birşey söyleyemiyoruz. Şirket MWC 2017'de Moto Z modelini tanıtabilir çünkü birkaç gün önce yeni Moto cihazları için davetiye hazırladığı belirtilmişti.

Peki siz şirketin Moto Z modelini yenileyerek çıkartması hakkında ne düşünüyorsunuz?