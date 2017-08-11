Motorola'nın en son modelinde özel bir cam tasarımı, çift kamera, Snapdragon 630 yer alıyor. Peki Moto X4'ün fiyatı ve özellikleri ne olacak?

Motorola'nın yakında çıkacak olan Moto X4 son birkaç hafta içinde oldukça fazla konuşuldu ve yeni bir rapor sayesinde şimdi X serisinin en son girişi hakkında her şeyi biliyoruz. Tasarımı ve özellikleri dahil olmak üzere birçok şey..

Dün X4'ün elle çekilen bazı fotoğraflarını gördük ve bu durumda telefona çok uzak olmadığımızı gösterdi. 5.2 inç (1920 x 1080) ekrana (2014 Moto X gibi) ev sahipliği yapacak ve aşağıda, gördüğümüz gibi tek tuşla seyrüsefer sistemi olarak ikiye katlanacak bir parmak izi sensörü olacak.

Ekranın üstünde X4'ün 16MP önden bakan bir kamerası bulunuyor f/2.0 diyafram, 1.0μm piksel boyutunda ve 30 FPS'de 4K video kaydı bekleniyor. Ayrıca bu sene diğer Moto cihazları gibi ön tarafa bakan kameraya da kendi flaşı eşlik ediyor. X4 ön ve arka cam özellikli bu metal bir çerçeve ile birlikte sunulacak. X4 cephesindeki cam oldukça standart bir olay olsa da, arkadaki cam, şeffaf ve ışığı Honor 8 ve HTC U11 gibi cihazlarda gördüğümüze benzer şekilde şekillendirilmiş. X4, 7.99mm genişliğe ve 163 gram ağırlığa sahip olacak. X4, Z2 Force'daki 2,730 mAh ünitesiyle karşılaştırıldığında daha büyük 3.000 mAh pile sahip.

Moto X4'ün diğer özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 630 işlemci, 3GB RAM, Kuzey / Latin Amerika ve Avrupa'da 32GB depolama alanı (Asya Pasifik'te 4GB ve 64GB), IP68 toz ve su direnci ve 12MP + 8MP çift renkli depolama alanı bulunuyor. Ana kamera 12MP sensör, 1.4μm piksel boyutuna sahip bir f / 2.0 diyaframa sahipken, 8MP ikincil sensör 120 derecelik görüş alanı ile görüntü yakalamaktan çok geniş açılı olmasıyla dikkat çekiyor. Şu anda telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ya da ne kadar mal olacağı konusunda resmi birşey yok. Daha önceki raporlar, telefonun ABD'de yaklaşık 400 $ fiyat etiketi olacağını ve bu spesifikasyonlara dayanarak bunun halen devam ettiğine inanıyoruz.