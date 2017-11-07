Moto X4, 13 Kasım'da piyasaya çıkacak. Moto X4, Alexa'nın yanı sıra Google Asistan'ı da destekliyor

Lenovo'nun yaklaşmakta olan Moto X4 akıllı telefonu, Hindistan'da Flipkart olarak seçkin olacak. Şirket, Moto X4'ün 13 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek bir etkinlikte açılacağını zaten doğruladı. Flipkart ayrıca Moto X4 için özel bir sayfa açtı. Yakın zamanda gerçekleşecek olan Moto X4'de 13 Kasım'da başlatılan başlatma etkinliğinde bazı lansman teklifleri görmeyi bekleyebilirsiniz.

Flipkart'taki Smartphones Kıdemli Direktörü Ayyappan Rajagopal, "Flipkart'ın Motorola ile olan ortaklığı Moto X4'ü özel olarak piyasaya sürerek yeni seviyelere ulaşmaya hazırlanıyor" dedi. Spesifikasyonları takip eden Moto X4, Android 7.1 Nuga'da çalışır ve tek SIM yuvasını (Nano) destekler. Bununla birlikte varyantının çift SIM kartları destekleyeceğini varsayabiliriz.

424ppi piksel yoğunluğuna sahip 5.2 inç tam HD LTPS IPS ekrana ve Corning Gorilla Cam korumasına sahiptir. 3GB RAM ile birleştirilmiş 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 630 octa-core SoC ile güçlendirilmiştir. F / 2.0 diyafram ve 1.4 mikron piksel ile 12 megapiksel çiftli otofokus sensörü içeren çift arka kamera kurulumu; ve bir başka 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör. Ön kamera, 16 megapiksellik selfie sensörü flaş desteğiyle paketliyor. Hızlı şarj desteği ile 3000mAh batarya ile destekleniyor.

Peki siz Lenovo'nun başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?