Motorola, geçtiğimiz yıl sunduğu telefonu için Mart ayı güncellemesini başlattı.

Moto X4 Android One bugün itibariyle resmi Android 8.1 Oreo Yazılım Güncellemesini alıyor. Bununla birlikte Android 8.1 Oreo duvar kağıdı, yeni tasarlanan güç menüsü, yeni kapatma ve başlatma animasyonu, yuvarlak çubuk simgeleri ve Ayarlar'a göre değişen yeni renk teması gibi çok sayıda geliştirmeyle geliyor. Küçük performans iyileştirmeleri ve güvenlik paketi de dahil.

Android One Moto X4 için Android 8.1 Oreo güncellemesini almak için Motorola’nın talimatlarına uymanız gerekir. Başarılı bir kurulum için telefonunuzdaki bataryanın en az% 50 şarjlı olması gerektiğini ve cihazınızın bir Wi-Fi ağına veya LTE’ye bağlı olması gerekir.

Bu yeni yazılım güncellemesini bildirimde göremiyorsanız manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek adına Ayarlar - Telefon - Yazılım güncellemeleri hakkında adımlarını izlemeniz gerekir. Eğer güncelleme size ulaştıysa otomatik olarak en son güncellemeyi indirmeye başlar. Güncelleme, cihazınıza Yüklenecek yaklaşık 10-15 dakika sürecektir.